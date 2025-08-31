Logo Tgcom24
L'appello del Papa: "In Ucraina basta armi. Si cerchi il dialogo"

Leone XIV ha invocato di nuovo un cessate il fuoco tra Mosca" e Kiev: "Basta far vincere la logica delle armi. Si alzi la voce della fraternità e della giustizia"

31 Ago 2025 - 13:33
