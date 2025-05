Monsignor Giovanni Paccosi ha conosciuto il nuovo pontefice in Perù nel 2014, quando Prevost era vescovo di Chiclayo, per poi ritrovarlo a Roma, come prefetto del dicastero dei vescovi. "Mi ricordo che iniziò un discorso in inglese, poi passò all’italiano, poi al francese infine allo spagnolo. Penso che questa conoscenza delle lingue lo aiuti a comprendere tutti gli aspetti della chiesa nel mondo”