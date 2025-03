L'Amerigo Vespucci torna a casa

Con i suoi 94 anni di storia, e il suo equipaggio, nave Vespucci è ora tornata a casa, tra l'emozione dell'incontro con i familiari a lungo lontani e l'orgoglio per l'impresa compiuta. Ma il viaggio del nostro veliero non finisce qui: Trieste non è solo l'approdo, ma la prima tappa di un tour mediterraneo con cui nave Vespucci e il suo "Villaggio in Italia" porteranno lungo le nostre coste le esperienze di questo lungo viaggio.