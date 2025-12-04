Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
il 7 dicembre

L'Ambrogino d'oro al nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Milano

Andrà ai militari dell'Arma una delle prestigiose benemerenze civiche meneghine, che saranno assegnate il prossimo 7 dicembre."

di Alessio Campana
04 Dic 2025 - 19:43
01:11 

L'Ambrogino d'oro al nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Milano. Andrà ai militari dell'Arma una delle prestigiose benemerenze civiche meneghine, che saranno assegnate il prossimo 7 dicembre, il giorno - appunto - di Sant'Ambrogio, il patrono del capoluogo lombardo. Un'onorificenza che quest'anno, premiando i carabinieri radiomobolisti su proposta della leghista Silvia Sardone, riconosce l'impegno, l'abnegazione e il coraggio di chi, giorno e notte, garantisce la sicurezza dei milanesi.
 