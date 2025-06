L'Alma Mater condanna l'escalation a Gaza ed evoca il genocidio

Una posizione netta, messa nero su bianco dall'Università di Bologna che in un documento firmato dal proprio Senato Accademico ha condannato formalmente il governo israeliano per le violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani a Gaza. Le scritte pro Palestina sono ovunque nel prestigioso ateneo che in una mozione firmata dal Rettore definisce plausibile che il governo Netanyahu stia compiendo un genocidio.