Cronaca
VERSO IL FUTURO

L'Agidae celebra i suoi 65 anni con la benedizione del Papa

L'associazione che riunisce i gestori enti ecclesiastici festeggia il suo compleanno e rinnova il proprio impegno

di Ida Molaro
22 Nov 2025 - 19:35
01:31 

Sessantacinque anni di attività e un futuro tutto ancora da scrivere. Agidae, associazione che riunisce i gestori enti ecclesiastici, festeggia il suo compleanno e nello stesso giorno rinnova il proprio direttivo con la benedizione di papa Leone XIV. E con l'impegno del viceministro dell'Economia Leo di sostenere con un bonus - risorse da trovare nelle pieghe della Finanziaria - le famiglie a basso reddito che vogliano iscrivere i figli in una scuola paritaria.

video tg