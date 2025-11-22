L'Agidae celebra i suoi 65 anni con la benedizione del Papa

Sessantacinque anni di attività e un futuro tutto ancora da scrivere. Agidae, associazione che riunisce i gestori enti ecclesiastici, festeggia il suo compleanno e nello stesso giorno rinnova il proprio direttivo con la benedizione di papa Leone XIV. E con l'impegno del viceministro dell'Economia Leo di sostenere con un bonus - risorse da trovare nelle pieghe della Finanziaria - le famiglie a basso reddito che vogliano iscrivere i figli in una scuola paritaria.