L'A1 chiusa tutta la notte per l'incendio di un'autocisterna carica di Gpl

È"l'ennesimo incidente che, nel mese di agosto e con temperature elevate, ha costretto per ore migliaia di automobilisti a rimanere in coda sotto il soledi Giulia Mutti
Diciotto ore chiusa al traffico, migliaia di automobilisti incolonnati, la Protezione civile che distribuiva bottigliette d'acqua. Questo ciò che è accaduto lungo la carreggiata sud dell'A1 Milano-Napoli all'altezza di Orte, verso Roma Nord. Dopo essere stata chiusa tutta la notte a causa dell'incendio di un'autocisterna carica di Gpl, divampato lunedì 11 agosto intorno alle 17, il tratto autostradale è stata riaperto, anche se la circolazione risulta ancora fortemente rallentata.
