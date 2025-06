Non solo zone rosse. A Jesolo, per arginare la cosiddetta mala-movida, il sindaco De Zotti propone di abbassare a 16 anni l'età minima per l'apprendistato nel periodo estivo (ora fissata in Veneto a 18 anni). "Facciamo lavorare i maranza - afferma - perché imparino educazione e senso civico". L'obiettivo è contrastare le violenze, le risse e i vandalismi delle baby gang.