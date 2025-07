Italia tra caldo e nubifragi, previsti 10 gradi in meno al Nord

I primi temporali questa mattina al Nord. La morsa del caldo allenta la presa. L'afa e le temperature estreme degli ultimi giorni hanno causato altri due decessi. In provincia di Frosinone è morto un operaio, durante la posa della fibra ottica. Un camionista invece è stato trovato accasciato a terra senza vita sulla A1, vicino al camion di cui era stato alla guida. Entrambi i lavoratori stroncati dal caldo soffocante. Nelle prossime ore l'allerta da bollino rosso potrebbe lentamente rientrare. Resta elevata in 15 città. Nel primo fine settimana di esodo estivo le condizioni meteo vedono la penisola divisa in due.