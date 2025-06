Italia nella morsa del caldo, 21 città da bollino rosso

È una domenica da bollino rosso in 21 città italiane, tra cui Bologna, Milano, Roma e Napoli. Passeggiare nei centri storici è un’impresa, con turisti stremati e pochi residenti rimasti. Chi può fugge in collina o al mare. È il terzo giorno consecutivo con temperature sopra i livelli di allerta: le autorità mettono in guardia per i rischi alla salute, in particolare per gli anziani. Solo poche città, come Bari e Cagliari, si salvano con un meno allarmante bollino giallo.