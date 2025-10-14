Logo Tgcom24
Cronaca
MASSIMA ALLERTA

Verso Italia-Israele, il sindaco di Udine De Toni a Tgcom24: "Per ora calma apparente"

"Ci sono imponenti misure di sicurezza, lo stadio è blindato", spiega il primo cittadino

14 Ott 2025 - 15:30
Massima allerta per la partita di calcio Italia-Israele, in programma alle 20.45 allo stadio Friuli di Udine. "La situazione per il momento è calma. Ci sono imponenti misure di sicurezza, lo stadio è blindato", spiega a Tgcom24 Alberto Felice De Toni, sindaco della città. "L'auspicio è che, come l'anno scorso, tutto andrà bene. Adesso la situazione è più tesa, ma con la firma del cessate il fuoco spero la tensione sia più bassa e che quindi anche oggi possa svolgersi da un lato la partita di calcio e dall'altro il corteo in maniera pacifica", sottolinea. "Le forze dell'ordine hanno fatto un grande lavoro. Speriamo che questa situazione di calma apparente possa continuare", conclude De Toni.

israele guerra hamas
israele
hamas
gaza
udine
stadio
video evidenza