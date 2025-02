L'isola d'Elba è stata colpita in serata da un nubifragio, che ha visto i Vigili del fuoco impegnati a soccorrere 28 persone bloccate nelle auto per l'acqua e il fango a Portoferraio; inoltre sono stati necessari tre interventi in altrettante abitazioni per salvare dall'innalzamento dell'acqua un numero imprecisato di persone.