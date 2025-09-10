Isola d'Elba, mare marrone dopo il nubifragio: le immagini dal drone

Un violento nubifragio ha investito l'isola d'Elba con allagamenti diffusi a Portoferraio. Il fenomeno estremo è attribuito a un "temporale autorigenerante", capace di scaricare enormi quantità di pioggia sempre nello stesso punto. Le spiagge di Biodola, Scaglieri e Forno, fra le più amate dai turisti, si sono riempite di detriti e il mare è diventato di colore marrone.