un'ora di sforzi estremi

Isernia, i carabinieri salvano un anziano inghiottito nel fango

Le immagini della difficile impresa sono state diffuse sui canali social dell'Arma. L'anziano è ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita

15 Ago 2025 - 14:14
