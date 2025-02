Ischia, arriva il servizio di consegna medicinali con i droni

Sacche di sangue e materiale biologico saranno trasportate in soli 15 minuti dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli all’ospedale di Casamicciola d’Ischia grazie al progetto di Unmanned4you, azienda nata con l’obiettivo di portare innovazione nel settore dei trasporti e del delivery, e anche della surveillance, search & rescue (Sar) e del monitoraggio ambientale, con un focus forte in ambito sanitario e all’utilizzo di droni di FlyingBasket, tech company innovativa altoatesina diventata, in pochi anni, player globale nella progettazione e sviluppo di droni cargo per la logistica