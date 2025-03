Investì e uccise orso Juan Carrito, risarcito da Regione Abruzzo

L'orso Juan Carrito è morto due anni fa dopo essere stato investito sulla statale 17 in Abruzzo da un automobilista. Ora, l'uomo è stato risarcito dalla Regione con 18.000 euro grazie a un accordo conciliativo con il giudice civile. L'incidente, avvenuto in condizioni di scarsa visibilità e senza segnaletica di pericolo, ha coinvolto Juan Carrito, un giovane orso simbolo della convivenza tra uomini e orsi marsicani, morto pochi mesi dopo la madre, uccisa a fucilate nel 2023. Il risarcimento è stato riconosciuto per il danno subito dall'automobilista, mentre il procedimento penale è stato archiviato