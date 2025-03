Invasione di moscerini a Orbetello (Grosseto)

Da giorni a Orbetello (Grosseto) è in corso un'invasione di moscerini. Il Comune ha dichiarato guerra ai chironomidi (questi gli insetti presenti), e annunciato un investimento straordinario di 300mila euro per un piano d'intervento immediato e senza precedenti per la disinfestazione. "Abbiamo deciso di intervenire con un piano scientificamente valido per tutelare il nostro territorio e il benessere della comunità - ha spiegato l'Amministrazione Comunale -. Questo investimento senza precedenti dimostra la nostra volontà di affrontare il problema con decisione e di prevenire i disagi per cittadini e turisti, specialmente in vista della Pasqua, con i primi arrivi, e poi della stagione estiva". La proliferazione massiva di questi moscerini, sebbene non dannosi per la salute umana, sta creando disagi significativi ai cittadini. I chironomidi si riproducono nei sedimenti organici del fondale lagunare, e le condizioni climatiche favorevoli ne hanno favorito una crescita esponenziale, con impatti negativi sulla qualità della vita e sull'equilibrio ecologico della laguna.