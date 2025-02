Intossicazione da cibo in una Rsa in provincia di Firenze: 114 ospiti su 173 sono stati colpiti da una grave sindrome gastrointestinale, tre sono morti, uno è ricoverato a Careggi in gravi condizioni. La Procura e la Asl hanno aperto un'inchiesta. La vicenda risale a lunedì, quando alcuni anziani hanno accusato malori poco dopo aver consumato i pasti.