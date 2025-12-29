Intossicate a Campobasso, attesi i risultati dell'autopsia: 5 indagati

Aperto un fascicolo"con diverse ipotesi di reato, tra cui la più grave di omicidio colposo plurimo. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesidi Michela Pagano
L'indagine, coordinata dalla Procura, si concentra non solo sull'individuazione dell'eventuale agente responsabile dell'intossicazione, ma anche sulla ricostruzione della sequenza degli eventi sanitari, compresi i primi accessi al pronto soccorso nei giorni precedenti ai decessi, già oggetto di acquisizione di cartelle cliniche e referti ospedalieri.