Cronaca
morte mamma e figlia

Intossicate a Campobasso, attesi i risultati dell'autopsia: 5 indagati

Aperto un fascicolo"con diverse ipotesi di reato, tra cui la più grave di omicidio colposo plurimo. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi

di Michela Pagano
29 Dic 2025 - 19:32
01:35 

L'indagine, coordinata dalla Procura, si concentra non solo sull'individuazione dell'eventuale agente responsabile dell'intossicazione, ma anche sulla ricostruzione della sequenza degli eventi sanitari, compresi i primi accessi al pronto soccorso nei giorni precedenti ai decessi, già oggetto di acquisizione di cartelle cliniche e referti ospedalieri.