La fotografia scattata dall'Atlante dell'Infanzia a rischio pubblicato da Save the Childrendi Michela Pagano
Intelligenza artificiale sempre più a portata di adolescenti. Oltre il 92% tra i 15 e i 19 anni ne fa uso, contro il 47% degli adulti. È la fotografia scattata dall'Atlante dell'Infanzia a rischio pubblicato da Save the Children. Molti ragazzi affermano di essersi rivolti all'intelligenza artificiale per chiedere aiuto in momenti in cui si sentiva triste, solo o ansioso; oltre il 42% per domandare consigli su cosa fare in ambito lavorativo, sentimentale o scolastico.