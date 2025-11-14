Logo Tgcom24
Intelligenza artificiale sempre più a portata di adolescenti

La fotografia scattata dall'Atlante dell'Infanzia a rischio pubblicato da Save the Children

di Michela Pagano
14 Nov 2025 - 13:21
01:26 

Intelligenza artificiale sempre più a portata di adolescenti. Oltre il 92% tra i 15 e i 19 anni ne fa uso, contro il 47% degli adulti. È la fotografia scattata dall'Atlante dell'Infanzia a rischio pubblicato da Save the Children. Molti ragazzi affermano di essersi rivolti all'intelligenza artificiale per chiedere aiuto in momenti in cui si sentiva triste, solo o ansioso; oltre il 42% per domandare consigli su cosa fare in ambito lavorativo, sentimentale o scolastico.