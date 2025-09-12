Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL VIDEO

Inseguito dalla polizia a Bologna, le immagini dello schianto

Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via dei Lamponi

12 Set 2025 - 16:56
00:31 

Incidente stradale alle 5 di venerdì mattina 12 settembre a Bologna. Un veicolo, durante un inseguimento con la polizia, si è schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta. Nello scontro è morto un 18enne di origine albanese. Con lui a bordo dell'auto, risultata rubata, c'era un altro connazionale, di 19 anni, rimasto ferito. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via dei Lamponi.

bologna
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri