Inseguito dalla polizia a Bologna, le immagini dello schianto

Incidente stradale alle 5 di venerdì mattina 12 settembre a Bologna. Un veicolo, durante un inseguimento con la polizia, si è schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta. Nello scontro è morto un 18enne di origine albanese. Con lui a bordo dell'auto, risultata rubata, c'era un altro connazionale, di 19 anni, rimasto ferito. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via dei Lamponi.