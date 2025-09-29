Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
al liceo

Firenze, insegnante minacciato da studenti: "Sei un sionista"

Il docente di Lettere ha sporto denuncia in questura: "Difendevano Hamas. Sono amareggiato e arrabbiato"

di Roberto Lamura
29 Set 2025 - 20:16
01:31 

Davide Biosa, insegnante di lettere al liceo Santissima Annunziata a Firenze, è stato aggredito da alcuni suoi allievi. Un'aggressione verbale violenta che l'insegnante non si aspettava.
 

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri