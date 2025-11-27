Innalzato in piazza San Pietro l'albero di Natale

Nella mattinata di giovedì 27 novembre è stato innalzato in piazza San Pietro, in Vaticano, l'albero di Natale. Nella stessa area verrà allestito il presepe proveniente dalla provincia di Salerno, in Campania, con elementi tipici della zona nocerina. L'abete, alto circa 25 metri come riporta "Vatican News", arriva dalla valle alpina di Ultimo nella provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, ed è stato offerto dai Comuni di Lagundo e Ultimo.