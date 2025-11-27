Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
I PREPARATIVI

Innalzato in piazza San Pietro l'albero di Natale

L'abete è alto 25 metri e arriva dal Trentino Alto-Adige

27 Nov 2025 - 10:40
01:46 

Nella mattinata di giovedì 27 novembre è stato innalzato in piazza San Pietro, in Vaticano, l'albero di Natale. Nella stessa area verrà allestito il presepe proveniente dalla provincia di Salerno, in Campania, con elementi tipici della zona nocerina. L'abete, alto circa 25 metri come riporta "Vatican News", arriva dalla valle alpina di Ultimo nella provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, ed è stato offerto dai Comuni di Lagundo e Ultimo.

video evidenza
natale
vaticano