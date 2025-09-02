Potrebbe venire accusato dei reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di diffamazione e di estorsionedi Paola Miglio
Gli investigatori della polizia postale avrebbero individuato il presunto gestore del sito sessista finito al centro delle denunce di decine di donne italiane. Fra queste anche attrici, influencer e politiche. Le loro foto venivano condivise dagli utenti registrati al sito e commentate quasi sempre in modo offensivo.
Il presunto gestore della piattaforma sarebbe Vittorio Vitiello, 45 anni, residente a Scandicci, nel Fiorentino. È già stato ascoltato a Firenze in seguito alla denuncia della sindaca Sara Funaro, anche lei finita nelle maglie del sito sessista. "Ho sporto denuncia non solo per me, ma per tutte le donne. E invito tutte a farlo", ha detto la prima cittadina. Il presunto gestore potrebbe venire accusato dei reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, come di diffamazione e anche di estorsione.
Intanto, in Procura a Roma, in queste ore si è svolto un incontro tra pm e polizia postale: prevista l'apertura di un fascicolo.
