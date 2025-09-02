Individuato il presunto gestore del sito sessista

Il presunto gestore della piattaforma sarebbe Vittorio Vitiello, 45 anni, residente a Scandicci, nel Fiorentino. È già stato ascoltato a Firenze in seguito alla denuncia della sindaca Sara Funaro, anche lei finita nelle maglie del sito sessista. "Ho sporto denuncia non solo per me, ma per tutte le donne. E invito tutte a farlo", ha detto la prima cittadina. Il presunto gestore potrebbe venire accusato dei reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, come di diffamazione e anche di estorsione.