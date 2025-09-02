Logo Tgcom24
Cronaca
PREVISTA L'APERTURA DI UN FASCICOLO

Individuato il presunto gestore del sito sessista

Potrebbe venire accusato dei reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di diffamazione e di estorsione

di Paola Miglio
02 Set 2025 - 19:38
01:32 

Gli investigatori della polizia postale avrebbero individuato il presunto gestore del sito sessista finito al centro delle denunce di decine di donne italiane. Fra queste anche attrici, influencer e politiche. Le loro foto venivano condivise dagli utenti registrati al sito e commentate quasi sempre in modo offensivo.

Il presunto gestore della piattaforma sarebbe Vittorio Vitiello, 45 anni, residente a Scandicci, nel Fiorentino. È già stato ascoltato a Firenze in seguito alla denuncia della sindaca Sara Funaro, anche lei finita nelle maglie del sito sessista. "Ho sporto denuncia non solo per me, ma per tutte le donne. E invito tutte a farlo", ha detto la prima cittadina. Il presunto gestore potrebbe venire accusato dei reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, come di diffamazione e anche di estorsione. 

Intanto, in Procura a Roma, in queste ore si è svolto un incontro tra pm e polizia postale: prevista l'apertura di un fascicolo.

