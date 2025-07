Incubo borseggiatori, Venezia dice "basta"

Si confondono con i turisti, approfittando della calca, e sfilano dalle borse e dagli zaini, soldi, portafogli, documenti. Quasi sempre sono con dei complici, abili nel non farsi notare, e fuggono veloci per le calli, le strade della città, col bottino appena conquistato. A Venezia è sempre così, in ogni stagione dell'anno. Residenti e commercianti, esasperati, hanno organizzato una manifestazione per dire "basta".