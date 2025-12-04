Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
auto contromano

Incidente" Tobias Tappeiner, due carabinieri indagati

Il15 giugno morì il tennista 24enne che aveva imboccato volontariamente contromano l'A22

di Alessandro Ongarato
04 Dic 2025 - 20:41
01:35 

Due carabinieri sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato in relazione all'incidente in cui, all'alba del 15 giugno, morì il tennista 24enne Tobias Tappeiner che aveva imboccato volontariamente contromano l'A22, scontrandosi poi con la vettura di una famiglia altoatesina che rimase gravemente ferita nello scontro. Dall'analisi delle telecamere di sorveglianza è emersa la presenza di un'autovettura dei carabinieri sul lato destro in uscita dal casello 