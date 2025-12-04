Incidente" Tobias Tappeiner, due carabinieri indagati

Due carabinieri sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato in relazione all'incidente in cui, all'alba del 15 giugno, morì il tennista 24enne Tobias Tappeiner che aveva imboccato volontariamente contromano l'A22, scontrandosi poi con la vettura di una famiglia altoatesina che rimase gravemente ferita nello scontro. Dall'analisi delle telecamere di sorveglianza è emersa la presenza di un'autovettura dei carabinieri sul lato destro in uscita dal casello