Inchiesta urbanistica Milano, bocciatura dalla Cassazione

L'inchiesta della procura di Milano che ipotizza un sistema di corruzione tra funzionari pubblici, architetti, costruttori e immobiliaristi e che ha provocato il blocco di decine di cantieri edili ha incassato un'altra bocciatura, stavolta dalla Corte di Cassazione. In agosto il tribunale del Riesame aveva annullato le ordinanze di custodia cautelare o di interdizione emesse a carico dell'ex assessore all'Urbanistica del comune di Milano, Giancarlo Tancredi, dell'ex presidente della commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, dell'architetto Federico Pella e del costruttore Manfredi Catella.