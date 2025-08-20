Logo Tgcom24
Cronaca
davanti ai giudici del Riesame

Inchiesta urbanistica, il ricorso di Manfredi Catella contro i domiciliari

Il ceo di Coima è accusato di aver corrotto l'ex membro della Commissione Paesaggio Alessandro Scandurra

di Rossella Ivone
20 Ago 2025 - 12:36
È arrivato in tribunale a Milano con il suo avvocato, questa mattina, Manfredi Catella. È stato convocato davanti al Riesame sul ricorso presentato dallo stesso fondatore di COIMA SGR contro gli arresti domiciliari. Catella- lo ricordiamo- è stato indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica che ha coinvolto manager, imprenditori e politici milanesi, tra cui il sindaco Sala.

Nelle scorse settimane il Riesame si è già espresso sui ricorsi degli altri cinque arrestati, sostituendo i domiciliari con un'interdittiva di un anno sia per l'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi che per l'ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e per il manager Federico Pella.
 

