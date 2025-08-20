Inchiesta urbanistica, il ricorso di Manfredi Catella contro i domiciliari

È arrivato in tribunale a Milano con il suo avvocato, questa mattina, Manfredi Catella. È stato convocato davanti al Riesame sul ricorso presentato dallo stesso fondatore di COIMA SGR contro gli arresti domiciliari. Catella- lo ricordiamo- è stato indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica che ha coinvolto manager, imprenditori e politici milanesi, tra cui il sindaco Sala.