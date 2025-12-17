Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
la protesta

Inchiesta urbanistica a Milano, le "famiglie sospese" davanti al Tribunale: "Siamo gli unici condannati"

Il presidio di chi è rimasto senza casa per le indagini della Magistratura

di Gigi Sironi
17 Dic 2025 - 19:45
01:40 

Presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Milano del comitato "Famiglie sospese" che, in una lettera aperta rivolta a Magistratura, Comune di Milano, governo e forze politiche, chiede "perché la nostra condizione continua a essere ignorata. Siamo quelle famiglie che hanno acquistato abitazioni in modo pienamente legale, con atti notarili, mutui regolarmente concessi, titoli edilizi rilasciati dagli enti competenti e controlli effettuati secondo la normativa vigente. Abbiamo rispettato le regole dello Stato in ogni passaggio. Oggi, però, continuiamo a essere gli unici condannati nell'inchiesta urbanistica". Tante le domande senza risposta. "Fino a che punto si può spingere l'inerzia delle istituzioni prima che questa emergenza sociale diventi irreversibile? Chi si assumerà la responsabilità delle conseguenze economiche, psicologiche e sociali prodotte da una paralisi che dura da oltre un anno?".

inchiesta urbanistica milano
video tg