Inchiesta sull'urbanistica a Milano, sequestrato un palazzo in zona Brera

Al centro del provvedimento il progetto immobiliare "Unico-Brera" in via Anfiteatro
Un grattacielo di 11 piani in pieno centro, in zona Brera, a Milano. Un complesso di due edifici, 27 appartamenti in vendita da 700mila euro. Tutto bloccato dopo il sequestro del cantiere da parte della guardia di finanza su mandato della procura di Milano. E' l'ultimo capitolo della maxi inchiesta urbanistica che vede indagati a vario titolo per falso e abusi edilizi 27 persone tra cui i costruttori Rusconi. Al centro dell'inchiesta uno schema che per l'accusa si ripete. Appartamenti di nuova costruzione fatti passare per ristrutturazione, almeno sulla carta.