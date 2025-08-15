Inchiesta Milano, revocati gli arresti domiciliari a Tancredi, Marinoni e Pella

Liberi tutti nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Il Tribunale del riesame annulla le misure cautelari per altri tre indagati: l'ex assessore Giancarlo Tancredi, l'ex presidente della commissione per il Paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella. Per tutti e tre niente domiciliari, ma un'interdittiva. E così Tancredi per un anno non potrà lavorare come funzionario in Comune. Ai domiciliari è rimasto solo l'imprenditore Manfredi Catella: per lui l'appuntamento con il riesame è per il prossimo 20 agosto. Nonostante le scarcerazioni, la Procura tira dritto convinta che a Milano esistesse una "sorta di cupola" che operava per realizzare "iniziative immobiliari a carattere fortemente speculativo".