Incendio sul Vesuvio: canadair in azione

Resta critica la situazione sul Vesuvio. Lo comunica la Protezione Civile della Regione Campania che ha provveduto a chiedere, all'interno del Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura, l'invio dell'esercito per supportare le attività relative al presidio delle strade e alla realizzazione di piste di accesso nonché al rifornimento di acqua con le autobotti. Al momento, il Dipartimento nazionale ha inviato altri due canadair della flotta di Stato, che si sono aggiunti ai 4 già presenti e ai 4 elicotteri regionali. Complessivamente, stanno operando nell'area vesuviana, 10 mezzi aerei. A rendere più complessa la gestione della situazione, le condizioni meteo sfavorevoli per l'aumento delle temperature.