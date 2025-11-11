Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
SFUGGIVA ALLE FIAMME

Incendio a Roma, si lancia dalla finestra per salvarsi

I vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare circa 200 senzatetto che avevano cercato riparo per la notte

di Alessio Fusco
11 Nov 2025 - 12:44
01:37 

Un uomo è rimasto ferito in un incendio in un edificio abbandonato, alla periferia di Roma, mentre stava cercando di sfuggire alle fiamme, ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Pertini. All'interno della struttura in cui si è sviluppato il rogo, in zona Tor Sapienza, c'erano circa 200 senzatetto che nello stabile avevano trovato rifugio per la notte. Il ferito, in pericolo di vita, si è lanciato da uno dei piani alti dello stabile.

video evidenza