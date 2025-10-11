Incendio a Cornaredo, trovate tracce di un accelerante

Si tratta di un ritrovamento tipico nei casi di rogo dolosodi Marco Graziano
Tracce di un accelerante sono state trovate nella stanza completamente distrutta dell'appartamento di Cornaredo (Milano) dove un incendio ha provocato tre vittime, madre e padre anziani e il figlio 55enne. Proprio nella camera di quest'ultimo, i vigili del fuoco del Nia (Nucleo Investigativo antincendio) hanno trovato traccia di una sostanza infiammabile non compatibile con i materiali che si trovavano in camera. Un ritrovamento tipico nei casi di incendio doloso.