In Vaticano i leader del mondo

I leader del mondo ancora in Vaticano, per il Pontificato di Leone XIV. Ci sono il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, fervente cattolico, in compagnia della moglie e del segretario di Stato Marco Rubio. Presenti anche la presidente della commissione europea Ursula von Der Leyen e il leader ucraino Zelensky, che all'arrivo abbraccia Giorgia Meloni e stringe la mano al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Per la Russia, Putin ha inviato la ministra della cultura, Borisovna Ljubimova.