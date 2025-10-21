In un nascondiglio in cucina 35 kg di droga, arrestata una 70enne

Nascondeva oltre 35 kg di droga in casa. Per questo motivo i carabinieri di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, hanno arrestato una 70enne detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina, e denunciata in stato di libertà anche per ricettazione di una pistola con matricola abrasa e detenzione abusiva di munizioni. L'arresto è scaturito dopo una perquisizione domiciliare e personale, che ha permesso di ritrovare e sequestrare: 35 Kg. di hashish, suddivisi in 351 panetti da 100 grammi ciascuno, sigillati sottovuoto; 120 grammi di cocaina; una pistola marca calibro 9x21, funzionante, con matricola abrasa, completa di caricatore vuoto; 13 proiettili calibro 9x21; materiale per il confezionamento, taglio, suddivisione in dosi e pesatura della sostanza stupefacente; 9 microtelefoni funzionanti; 5 smartphone funzionanti; 2 jammer (disturbatori di frequenza); 2 rilevatori di frequenza; 4 pistole a salve, varie riproduzioni; 43 cartucce a salve. Lo stupefacente era stato nascosto in un nascondiglio, il cui accesso era possibile solo rimuovendo il mobilio della cucina. L'operazione di controllo si è svolta con il supporto dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale carabinieri di Brindisi, personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, in provincia di Bari.