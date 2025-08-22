Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Le immagini

In salvo gli alpinisti bloccati sul Monte Rosa

Recuperati all'alba da un elicottero del soccorso alpino valdostano

22 Ago 2025 - 09:51
01:34 

Dopo una notte trascorsa a 4.000 metri di altitudine sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, due alpinisti tedeschi sono stati messi in salvo all'alba di oggi dal soccorso alpino valdostano che è riuscito a raggiungerli in elicottero e portarli a valle.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri