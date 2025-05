In Puglia strage di quasi 2mila ulivi per un impianto fotovoltaico

A Bitonto, terra dell'olio pugliese della migliore qualità, capita che 1.950 ulivi vengano espiantati per far posto a un mega impianto fotovoltaico. La denuncia arriva dalla Cia, la Confederazione Italiana Agricoltori, che parla pubblicamente di scempio in un'area che si estende per più di 14 ettari. Uno sfregio paesaggistico oltre che alla produzione dell'oro bitontino.