In provincia di Treviso "Wonderwall", il festival dei murales

Spray, pennelli e rulli per raccontare storie e dare forma a un nuovo sviluppo urbano delle periferie. I muri, a Vallà, in provincia di Treviso sono la tela su cui dipingere opere permanenti realizzate da alcuni tra i più noti street artist italiani e internazionali. Questo piccolo centro è diventato un vero palcoscenico per la quinta edizione di "Wonderwall", il festival che unisce arte urbana, musica e creatività