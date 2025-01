In piazza per Ramy, bombe carta e disordini a Roma e Milano

Cariche e scontri a Roma nel quartiere San Lorenzo durante la manifestazione organizzata ieri in memoria del 19enne Ramy Elgaml, del quartiere Corvetto di Milano, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nel capoluogo lombardo. Dopo il lancio di bombe carta e fumogeni contro le camionette della polizia, le forze dell'ordine hanno reagito caricando i partecipanti in piazza dei Sanniti. Otto poliziotti feriti negli scontri. Cortei sono stati organizzati in più città dal Coordinamento Antirazzista italiano "Giustizia e verità. La manifestazione di Milano, indetta anche a Bologna e Brescia, è partita da piazza San Babila, dove gli attivisti si sono radunati in qualche centinaio.