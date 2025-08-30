Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Dalla provincia di Grosseto a Roma

In pellegrinaggio dal Papa per salvare la canonica

A piedi dalla Bassa Toscana fino in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV e raccogliere fondi per riparare la canonica del paese. L'impresa dei cittadini di un piccolo borgo diventerà un film

di Ilaria Liberatore
30 Ago 2025 - 20:35
01:35 

A piedi da Montegiovi, Grosseto, a Roma, per incontrare Papa Leone XIV e raccogliere fondi per riparare la canonica del paese, ma non solo: sensibilizzare sul fenomeno dello spopolamento di tanti piccoli borghi e pensare a possibili soluzioni di rinascita. Questa l'idea di 7 pellegrini, che saranno in viaggio per due settimane, con la statua di Santa Caterina e due asini.

Il viaggio sarà raccontato da un documentario del regista Davide Tisato, originario del paese, che viaggerà insieme ai pellegrini. Il film si intitolerà "Il nostro Miracolo"
 

video tg
grosseto
papa leone xiv

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri