In pellegrinaggio dal Papa per salvare la canonica

A piedi da Montegiovi, Grosseto, a Roma, per incontrare Papa Leone XIV e raccogliere fondi per riparare la canonica del paese, ma non solo: sensibilizzare sul fenomeno dello spopolamento di tanti piccoli borghi e pensare a possibili soluzioni di rinascita. Questa l'idea di 7 pellegrini, che saranno in viaggio per due settimane, con la statua di Santa Caterina e due asini.