In pellegrinaggio dal Papa per salvare la canonica

A piedi dalla Bassa Toscana fino in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV e raccogliere fondi per riparare la canonica del paese. L'impresa dei cittadini di un piccolo borgo diventerà un film
A piedi da Montegiovi, Grosseto, a Roma, per incontrare Papa Leone XIV e raccogliere fondi per riparare la canonica del paese, ma non solo: sensibilizzare sul fenomeno dello spopolamento di tanti piccoli borghi e pensare a possibili soluzioni di rinascita. Questa l'idea di 7 pellegrini, che saranno in viaggio per due settimane, con la statua di Santa Caterina e due asini.
Il viaggio sarà raccontato da un documentario del regista Davide Tisato, originario del paese, che viaggerà insieme ai pellegrini. Il film si intitolerà "Il nostro Miracolo"
