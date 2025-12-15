Logo Tgcom24
VIAGGIO AD ODOLO (BS)

In elicottero sulle piste di sci: gli amici dicono che...

L'imprenditore bresciano Bortolo Giorgio Oliva, 66 anni, finito è di nuovo nei guai per essere atterrato con il suo elicottero sulla neve senza autorizzazioni

di Davide Loreti
15 Dic 2025 - 21:20
01:30 
