In Costa Smeralda col pos in spiaggia per far pagare griffe contraffatte

Diciotto persone denunciate dalla guardia di finanza di Sassari
Diciotto persone sono state denunciate per i reati di contraffazione e ricettazione negli ultimi tre mesi dai baschi verdi del Gruppo di Olbia che in concomitanza con la stagione estiva hanno effettuato controlli sui prodotti contraffatti venduti lungo le spiagge e nei borghi della Costa Smeralda. Le attività di controllo economico del territorio nelle principali località turistiche prese d'assalto da diversi venditori ambulanti, avviate dal comando provinciale della guardia di finanza di Sassari, hanno portato al sequestro di 4.300 prodotti contraffatti.
Oltre tremila i pezzi ritrovati tra cui orologi, gioielli, accessori e articoli di pelletteria riportanti marchi riconducibili ai più noti brand della moda internazionale. I controlli, rafforzati sulla fascia costiera, non hanno trascurato l'hinterland gallurese dove è stato scoperto un importante deposito del falso con all'interno più di 1.700 capi contraffatti.
Il sequestro è avvenuto nel corso di un servizio di controllo economico del territorio dei militari del Gruppo di Olbia che hanno notato dei movimenti sospetti lungo la strada statale Olbia-Arzachena e hanno sorpreso una straniera all'interno di caseggiato presumibilmente utilizzato come "base logistica" del commercio illegale.
Tutti i prodotti sequestrati, oltre a essere ben realizzati, erano dotati di un packaging curato con tanto di etichette, garanzie del consumatore e persino QR Code abilmente falsificati. Il "livello" di sofisticazione degli illeciti si eleva anche sul versante dei mezzi di pagamento: in alcuni casi i militari hanno scoperto i "commercianti del falso" muniti di Pos portatile contactless alla stregua di qualunque altro regolare esercente commerciale.
Sono in corso gli accertamenti finalizzati a quantificare il numero e il volume delle movimentazioni transitate sui dispositivi, i quali potrebbero far confluire i profitti illeciti direttamente su conti esteri.
