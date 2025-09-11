In Costa Smeralda col pos in spiaggia per far pagare griffe contraffatte

Diciotto persone sono state denunciate per i reati di contraffazione e ricettazione negli ultimi tre mesi dai baschi verdi del Gruppo di Olbia che in concomitanza con la stagione estiva hanno effettuato controlli sui prodotti contraffatti venduti lungo le spiagge e nei borghi della Costa Smeralda. Le attività di controllo economico del territorio nelle principali località turistiche prese d'assalto da diversi venditori ambulanti, avviate dal comando provinciale della guardia di finanza di Sassari, hanno portato al sequestro di 4.300 prodotti contraffatti.