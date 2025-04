In coma dopo le botte per scambio di persona, il padre: "Assolto chi tese la trappola, dolore su dolore"

La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione di Alessandro Curto, che con i suoi comportamenti avrebbe innescato il tragico pestaggio di cui rimase vittima il ventenne bolognese Davide Ferrerio a Crotone l'11 agosto 2022. Ferrerio, caduto in trappola per uno scambio di persona ideato da Curto, da allora è in coma irreversibile. "Potevamo essere felici, ma mostri hanno tolto la vita a mio figlio e anche la legge è inadeguata", si sfoga il padre. "Vado avanti per combattere per mio figlio, - aggiunge, - ma è dolore su dolore. Ci appelliamo a Mattarella".