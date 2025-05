In Calabria la diga mai costruita che è costata 259 milioni

Lavori iniziati negli anni ’80, quando furono stanziati oltre mezzo miliardo di lire, per un progetto fin da subito carente – secondo i finanzieri. Così come era stata pensata, per il Ministero delle Infrastrutture al quale erano stati fatti analizzare i progetti, l'opera non poteva reggere. Tutte le integrazioni progettuali consegnate poi negli anni non sono mai state ritenute adeguate. In pratica, i lavori sarebbero andati avanti su un'opera che da subito non aveva le autorizzazioni necessarie.