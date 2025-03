Oltre 55.000 persone si sono radunate questa mattina in piazza Duomo e piazza Castello per prendere parte alla 52esima edizione della Stramilano nonostante la pioggia. Una giornata per attraversare la città di corsa o a passo lento, ciascuna a seconda delle proprie possibilità. "Già il fatto di partire dal Duomo e di attraversare poi le altre vie della città è bellissimo" commenta una ragazza.