Impagnatiello avvelenò Tramontano "per farla abortire, non per ucciderla"

Alessandro Impagnatiello avvelenava Giulia Tramontano da mesi, un po' alla volta, non per ucciderla ma per farla abortire, per eliminare quel figlio che la compagna portava in grembo da 7 mesi. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per omicidio al barman di Senago, ma ha rigettato l'aggravante della premeditazione. Il 27 maggio 2023 Impagnatiello uccise la convivente con 37 fendenti, ma "non vi sono prove - scrivono i giudici - che consentano di retrodatare il proposito omicida".