Cronaca
IL FEMMINICIDIO

Impagnatiello avvelenò Tramontano "per farla abortire, non per ucciderla"

La Corte d'Appello conferma l'ergastolo al barman, ma rigetta l'aggravante della premeditazione

di Roberta Fiorentini
03 Set 2025 - 12:42
01:20 

Alessandro Impagnatiello avvelenava Giulia Tramontano da mesi, un po' alla volta, non per ucciderla ma per farla abortire, per eliminare quel figlio che la compagna portava in grembo da 7 mesi. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per omicidio al barman di Senago, ma ha rigettato l'aggravante della premeditazione. Il 27 maggio 2023 Impagnatiello uccise la convivente con 37 fendenti, ma "non vi sono prove - scrivono i giudici - che consentano di retrodatare il proposito omicida".

alessandro impagnatiello
giulia tramontano
delitto di senago
senago

