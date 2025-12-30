Logo Tgcom24
Cronaca
il caso Shahin

Imam di Torino, la Corte d'appello conferma il "no" all'allontanamento dall'Italia

Decisione dei giudici di Caltanissetta sulla vicenda di"Mohamed Shahin

di Rossella Ivone
30 Dic 2025 - 20:34
01:19 
imam
torino