Ilaria Sula, Samson si fingeva lei (quando era già morta): "Ho fatto la birichina"

Si sarebbe difesa Ilaria prima di essere uccisa. Mark Samson l'avrebbe prima aggredita e poi accoltellata. Un particolare che emerge dall'autopsia. Nell'interrogatorio di convalida del fermo del 23enne il pubblico ministero dice che sul corpo di Ilaria Sula c'erano i segni di un colpo, forse un pugno, sul sopracciglio sinistro e poi graffi sul collo, ferite su un occhio e sul labbro. Samson continua a negare, sostiene che Ilaria potrebbe aver sbattuto dopo essere caduta, ma la versione non convince. Dice anche che Ilaria sia arrivata a casa sua, in via Homs quartiere africano di Roma, la sera del 25 marzo e che lui l'abbia uccisa la mattina del 26, dopo che la vittima aveva trascorso la notte nell'appartamento.