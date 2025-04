Sebbene abbia confessato l'omicidio, Mark Samson sembrerebbe non aver compreso immediatamente la gravità del suo gesto: "dopo aver accoltellato a morte Ilaria ed essersi sbarazzato del cadavere - scrive il gip - è andato a mangiare una piadina con l'amica di lei, con cui ha parlato dei problemi che aveva con la ragazza", come se Ilaria fosse ancora in vita.